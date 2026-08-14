Dopo aver superato il Ravenna nel turno preliminare, il Benevento si prepara ad affrontare la Fiorentina al Franchi nel primo turno di Coppa Italia. Il tecnico Floro Flores dovrà fare a meno dello squalificato Tumminello e degli infortunati Romano e Schimmenti, oltre ai lungodegenti Ricci e Simonetti. Tra i convocati ci sarà invece Okereke, ultimo arrivato in casa giallorossa, pronto a dare il proprio contributo.

Rispetto alla formazione schierata contro il Ravenna sono previste alcune modifiche. In porta dovrebbe partire Vannucchi, favorito su Esposito, mentre la difesa a quattro sarà composta da Pierozzi e Beruatto sugli esterni, con Scognamillo e Caldirola al centro. A centrocampo confermata la coppia Maita-Prisco, mentre sulla trequarti agiranno Lamesta, Verdi e il giovane Giugliano. In avanti, invece, spazio a Salvemini come riferimento offensivo. Lo scrive Tuttosport.