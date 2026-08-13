La Fiorentina si prepara alla prima rifinitura della nuova stagione, alla vigilia dell'esordio ufficiale del 2026-2027. Domani i viola affronteranno il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia, mentre oggi la squadra svolgerà una seduta pomeridiana al Viola Park per mettere a punto gli ultimi dettagli tattici. Alle 12.30 Fabio Grosso presenterà la partita in conferenza stampa, facendo anche il punto sulle condizioni dei giocatori.

Per quanto riguarda la formazione, Grosso prenderà le decisioni definitive soltanto nelle prossime ore, ma l'undici iniziale dovrebbe essere molto simile a quello visto contro il Deportivo A Coruña. Davanti a De Gea dovrebbero giocare Jimenez, Dragusin, Viery e Valdepenas, con Ndour, Oulai e Mandragora a centrocampo. Sulla trequarti spazio ad Atta e Gudmundsson alle spalle di Moise Kean.

Attesa anche per Franco Mastantuono, destinato a debuttare ufficialmente con la maglia viola entrando a partita in corso. Intanto cresce la risposta del pubblico: sono stati venduti circa 11mila biglietti e, vista la partecipazione prevista, la Fiorentina ha deciso di aprire anche la Maratona, oltre alla curva Ferrovia e alla tribuna coperta. Lo scrive il Corriere dello Sport.