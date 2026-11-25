La Fiorentina Primavera torna protagonista in Youth League. Dopo aver travolto il Septemvri Sofia con un complessivo 8-0 tra andata e ritorno, i ragazzi di Aurelio Andreazzoli scendono in campo oggi alle 16 italiane al Boris Paichadze National Stadium di Tbilisi, dove affronteranno la Dinamo nell'andata del terzo turno della competizione.

Come racconta La Nazione, la squadra viola è arrivata nella capitale georgiana lunedì con un volo charter diretto e ieri ha svolto la rifinitura. Due le assenze importanti: Federico Croci e Robert Corduneanu, entrambi ancora impegnati con la Nazionale italiana al Mondiale Under 17 in Qatar.

La Dinamo Tbilisi, dal canto suo, ha conquistato la qualificazione superando il Copenaghen. Dopo aver vinto 3-0 in casa, i georgiani hanno incassato lo stesso risultato in Danimarca, riuscendo poi a imporsi ai calci di rigore. Tra i giocatori da tenere d'occhio c'è soprattutto Tornike Kvaratskhelia, classe 2010 e fratello minore di Khvicha: ha realizzato una doppietta nella gara d'andata contro i danesi e nelle quattro partite europee disputate ha già collezionato anche due assist.

La partita sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale della Fiorentina. Il ritorno è in programma il 9 dicembre alle 15 al Viola Park: in palio c'è un posto ai sedicesimi di finale della Youth League.