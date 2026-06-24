Cesare Prandelli, intervistato alla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della Nazionale italiana. Nel 2014, come ct, l'ex Fiorentina voleva portare avanti un'importante riforma: una Nazionale Under 23. Secondo il mister, la Fiorentina metterebbe a disposizione il Viola Park:
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VIOLA NEWS news viola stampa Prandelli: “Serve una Nazionale Under 23. La Fiorentina darebbe il Viola Park”
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Prandelli: “Serve una Nazionale Under 23. La Fiorentina darebbe il Viola Park”
Cesare Prandelli, intervistato alla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della Nazionale italiana. Ecco le sue parole
Creare una Nazionale Under 23 come le squadre di Juve e Milan. Un'Italia Futuro in Serie C. Con tutti giocatori che i club non vogliono utilizzare finito il ciclo Under 21. A spese federali, senza chiedere premi di rivalutazione. Due anni in questo "club". Risposta dei presidenti: sì, ma noi compriamo i giovani all'estero perché costano meno. Non è vero
Viola Park—
Mi dissero "Un ct deve fare il ct", come se avessi invaso un campo non mio. Così continueremo a far crescere i giovani da 14 a 21 anni e poi li perderemo. Anche Gravina era interessato. Arriva l'avvocato e ti dice che non è nello statuto, arriva un altro e ti dice che non c'è una città. Ma per favore... Lo statuto si cambia, c'è Coverciano, la Fiorentina darebbe il Viola Park. E non solo...».
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