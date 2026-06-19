Prandelli/2: “Grosso è bravo, ma servono giocatori funzionali. È un nuovo ciclo”

"I suoi trascorsi dimostrano che è un tecnico bravo, serio, internazionale... Poi dipenderà dalla capacità di scegliere e dargli dei giocatori funzionali, lui conosce molto bene Paratici e potranno lavorare in sintonia. E credo che Firenze possa essere la piazza giusta per lui. Io credo che il Centenario serva soprattutto a tracciare una linea con quello che è stato, si inizia un nuovo percorso, per questo dobbiamo dare fiducia a chi sta lavorando: Paratici sul piano tecnico e Ferrari su quello societario, senza nessuna polemica. Lasciamoli lavorare"