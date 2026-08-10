"Paratici ha ribaltato la Fiorentina dell’anno scorso"
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Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma sul mercato della Fiorentina e di Fabio Paratici. Ecco le sue parole:
Paratici ha ribaltato la Fiorentina dell’anno scorso con otto nuovi acquisti, quasi tutti titolari, ma non è ancora finita. Per il 4-3-3 di marca-Sassuolo, Grosso ha bisogno di un’ala vera a sinistra, uno tipo Laurienté per restare in terra emiliana. Il Bologna spera di aumentare lo spessore del suo attacco nonostante l’arrivo di Dovbyk. Se cede Dallinga può prendere Piccoli e, con Lucumi in uscita, a Tedesco serve anche un difensore robusto. Quello che serve a Gattuso è altrettanto evidente: un difensore (Gila è andato al Milan) e un attaccante, possibilmente da doppia cifra. Tocca a Lotito accontentarlo...
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