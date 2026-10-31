I numeri della difesa viola sono preoccupanti
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Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha analizzato i numeri degli attacchi e delle difese della Serie A. Ecco il commento sulla Fiorentina:
Un buon contributo arriva anche dagli strafalcioni delle difese. Non solo gli italiani, ma anche i difensori stranieri che arrivano in Serie A si preoccupano sempre più di attaccare che difendere. Un esempio? La Fiorentina ha preso 21 gol, la sua difesa è un pianto, ma dei 10 gol segnati (più un’autorete) quattro sono arrivati dai difensori Jimenez (due), Joao Mario e Pongracic.
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