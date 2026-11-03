"Meglio allora accettare il rischio e provare a mettere in campo tutta la qualità offensiva che giocare coperti alla ricerca di un equilibrio che non sembra essere nel dna di questa Fiorentina"
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, commenta il momento della Fiorentina e si sofferma su Fagioli:
Come l’ultima volta. Di nuovo in trasferta, con lo stesso risultato e con la stessa dinamica visto che anche stavolta, come contro il Venezia l’11 settembre scorso, la Fiorentina era passata in svantaggio. Ancora un 4-2 dunque, che se da una parte regala finalmente sorrisi e sprazzi di qualità per una volta non fine a stessa, dall’altra lascia inevitabilmente più di qualche dubbio sulla tenuta di una difesa che non riesce a scendere sotto i due gol subiti a partita: un’enormità. Stavolta però davanti c’era una squadra capace di fare peggio, che nelle ultime tre gare prima di ieri sera aveva subito 12 gol. Numeri clamorosamente negativi che i viola hanno sfruttato per conquistare la seconda vittoria in dieci partite di campionato e salire a 8 punti agganciando proprio i neroverdi al quindicesimo posto in classifica. La strada insomma, visto il ritardo accumulato, resta ancora lunga e le situazioni da aggiustare per Vanoli non mancano in vista della delicatissima sfida contro la Juventus che concluderà il pacchetto di 6 gare tra una sosta e l’altra in cui, per il momento, la Fiorentina ha conquistato solo quattro punti. Di sicuro contro i bianconeri servirà ben altra attenzione difensiva per non rischiare di venire trafitti a ogni azione. Gol come quello subito da Laurentié nel primo tempo, con l’errore clamoroso di Fagioli seguito da quelli di Dragusin e perfino di De Gea titubante in uscita, rischiano di vanificare qualsiasi tentativo di risalita e tagliare le gambe a una squadra che appare spesso svagata, superficiale, tremendamente fragile. Il centrocampista ex Juventus ancora una volta ha dimostrato i propri limiti in una posizione in cui invece Oulai appare molto più a suo agio. Forse il modo migliore di difenderlo da parte di Vanoli potrebbe essere quello di rimetterlo nella sua posizione naturale, la mezzala dove non a caso ha giocato in Nazionale, in un centrocampo dove appare veramente difficile non vedere anche Pedro Gonçalves. D’altronde questa Fiorentina costruita da Paratici non sembra conoscere mezze misure. Meglio allora accettare il rischio e provare a mettere in campo tutta la qualità offensiva che giocare coperti alla ricerca di un equilibrio che non sembra essere nel dna di questa Fiorentina. Forse la prova più difficile per Paolo Vanoli.
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