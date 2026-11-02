"Per poter sottolineare gli aspetti positivi (come richiesto ieri da un nervoso Vanoli) prima bisognerebbe che questa squadra, persa tra tanti dubbi e troppe paure, ne mostrasse alcuni"

Redazione VN
Beto

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Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, si è soffermato sulla Fiorentina e sull'obiettivo della stagione:

La gara di stasera si preannuncia dunque agitata per i due portieri e il rischio di doverla seguire con il pallottoliere alla mano è reale. Di sicuro si tratta di una partita delicata per due squadre che non vincono dalla quarta giornata di campionato, i viola contro il Venezia e i neroverdi contro la Juventus. Da allora il cammino è stato quasi lo stesso, con la Fiorentina che ha rosicchiato un punto al Sassuolo e con la distanza che adesso si è ridotta a tre lunghezze. Magra consolazione, ma anche la conferma che per i viola quella di stasera può rappresentare un’occasione per tornare a conquistare la vittoria e mettere un po’ di distanza con la zona rossa. Certo, non può essere la salvezza l’obiettivo di una squadra costruita spendendo quasi 130 milioni. Soprattutto in un campionato in cui il rischio reale di retrocessione è quasi zero prima di tutto per la pochezza delle ultime della classe come si è visto anche lo scorso anno quando la salvezza è arrivata più per demerito degli altri che per meriti dei viola. Ma è chiaro che fino a quando la Fiorentina continuerà a navigare in acque così basse ogni valutazione sull’eventuale crescita del progetto tecnico targato Paratici non potrà che essere rinviato. Così come per poter sottolineare gli aspetti positivi (come richiesto ieri da un nervoso Vanoli) prima bisognerebbe che questa squadra, persa tra tanti dubbi e troppe paure, ne mostrasse alcuni.
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