Paolo Vanoli potrebbe confermare contro il Sassuolo al Mapei lo stesso undici schierato giovedì con l’Atalanta. Una scelta legata alla rosa ancora ridotta e alla volontà di dare continuità a un gruppo che, dopo sette gare ufficiali della nuova gestione, sta ancora conoscendosi. Nessuno degli acciaccati è stato recuperato: Ranieri potrebbe tornare in panchina contro la Juventus, mentre Atta punta alla partita del 23 novembre con il Monza, dopo la sosta.

A centrocampo si profila la conferma di Fagioli, nonostante la sostituzione all’intervallo contro l’Atalanta dopo un primo tempo sottotono e la discreta prova di Oulai. Vanoli ha difeso l’ex juventino in conferenza stampa e dovrebbe riproporlo accanto a Ndour e Brescianini. Davanti a De Gea, confermata anche la difesa con Jimenez e Joao Mario sulle fasce, Dragusin e Viery al centro. Valdepenas resta un’alternativa come centrale in caso di emergenza, ruolo già ricoperto nel finale contro l’Inter.

In attacco Mastantuono e Njie sono avviati verso una maglia da titolare, mentre resta aperto il ballottaggio tra Pellegrino e Beto. L’argentino parte favorito, pur avendo disputato dall’inizio le ultime tre partite, ma l’ex Everton può giocarsi le proprie possibilità dopo il buon ingresso contro l’Atalanta. La decisione dovrebbe arrivare nella riunione tecnica all’ora di pranzo, prima della gara nel tardo pomeriggio a Reggio Emilia. Tra i convocati figurano anche i giovani Beldenti e Croci. Lo scrive la Nazione.