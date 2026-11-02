L'allenatore della Fiorentina ha difeso fortemente Nicolò Fagioli
VIDEO - Vanoli: "Da Beto voglio di più. Gonçalves può fare la mezzala"
Il Corriere Fiorentino ha analizzato l'espressioni di Paolo Vanoli in conferenza stampa. Nervoso e impaziente, sopratutto quando si parla di Fagioli:
«Non è uno spartiacque, ma alcune partite sono più importanti delle altre». Le parole di Paolo Vanoli fotografano il significato della sfida contro il Sassuolo: un match non in grado di spostare da solo il senso della stagione, ma utile a dare concretezza a un cammino che per il momento non ha portato punti. Solo cinque, infatti, quelli in archivio. E in conferenza Vanoli è apparso sì convinto e voglioso, ma anche teso e più impaziente rispetto ad altre vigilie, perché la vittoria manca da quasi due mesi e il momento è delicato.
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