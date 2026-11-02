"Aquilani? Si vedeva che era predisposto perché aveva passione, curiosità, si informava su tutto"
Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile
Giuseppe Iachini, ex allenatore viola, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e su Aquilani:
Partiamo proprio da Aquilani: aveva già allora la stoffa dell’allenatore?
«Si vedeva che era predisposto perché aveva passione, curiosità, si informava su tutto. Lo aiutava il fatto di aver fatto il centrocampista a grandi livelli, da quella zona del campo hai una visione completa. È bravo, preparato ed ha idee corrette. Ovviamente è giovane e sta facendo il suo percorso; in B ha fatto molto bene ed ora sta facendo la prima in esperienza in A. Ha fatto bene a scegliere Sassuolo perché è un ambiente sereno che ti permette di lavorare con meno pressioni».
Entrambe vengono da risultati negativi, che gara si aspetta?
«È una partita importante per entrambe le squadre, che producono molto ma prendono tanti gol. Il Sassuolo è partito bene ed ora è normale una flessione anche per la lunga sosta come dicevo. E questo vale anche per la Fiorentina. Certo nessuno se l’aspettava di vederla lì in fondo ma ha cambiato tanto ed era preventivabile qualche difficoltà. Ci vuole pazienza e tempo e qualche risultato ad aiutare. Ma la Fiorentina ha le armi per risalire».
Qual è il problema viola?
«Vanoli è arrivato da qualche settimana. I numeri dicono che la squadra ha preso qualche gol di troppo, perciò deve registrare gli equilibri e la fase di non possesso. Non è una questione di reparto, anche perché ora De Gea sta facendo parate importanti. La scorsa stagione il tecnico trovò la quadra mettendo Fagioli davanti la difesa».
Proprio a centrocampo sembra mancare uno alla Iachini.
«Il carattere, la grinta, può averla anche uno tranquillo. Il problema è di squadra, tutti devono partecipare alla fase difensiva, attaccanti compresi. Vanoli, ripeto, deve trovare la quadra e sono certo che la troverà, ma la squadra deve rispondere sul campo altrimenti poi subentra il timore. Anche per i tifosi, che sono sempre vicini alla Fiorentina in casa e fuori».
Fagioli è reduce da una partita opaca, lo toglierebbe per Oulai?
«Fagioli è un ottimo giocatore, bravo a riprendersi anche la Nazionale, poi una prestazione non eccezionale ci può stare. Oulai è forte, ma può cercare spazio anche in altri ruoli. Vanoli troverà la combinazione giusta per farli convivere. Tutti i giocatori bravi possono giocare insieme se stanno bene, anche io alla Fiorentina dovevo far convivere Bonaventura, Castrovilli ed Eysseric».
Le piace Gonçalves?
«Chi ha esperienza e qualità se sta bene fisicamente deve giocare. Sul cambio di giovedì (ha giocato appena 3 minuti, ndr ) non saprei perché dipende da tante cose e da cosa si aspettasse il tecnico. Ora con cinque sostituzioni sembra che bisogna farli sempre tutti, ma per me se gli undici in campo stanno facendo bene a volte è controproducente»
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
CorFio: "Fiorentina, il momento è delicato. Vanoli è apparso nervoso e impaziente"
Rassegna stampa
Nazione: "Fagioli fuori sarebbe una sorpresa. E attenzione a Beto in attacco"
Rassegna stampa
CorSport: "Fagioli-Oulai insieme? Sì, ma non ora. E poi si interverrà sul mercato"
Rassegna stampa
Gazzetta su Mastantuono: "Sproporzione notevole tra tentativi fatti e incisività"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti