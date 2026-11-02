Fagioli resta un punto fermo della Fiorentina: ha collezionato 734 minuti e 10 presenze da titolare in 11 partite, saltando soltanto la sfida di Coppa Italia contro il Pisa. Tra i giocatori di movimento, soltanto Mastantuono, Ndour e Dragusin sono stati impiegati più di lui. Le critiche per la prestazione contro l’Atalanta sono state accentuate dal buon ingresso di Oulai, alimentando un dualismo che né Grosso né Vanoli sono riusciti finora a superare.

Nei primi due mesi e mezzo di stagione, Fagioli e Oulai hanno giocato insieme soltanto per 80 minuti complessivi, distribuiti nelle sconfitte contro Frosinone, Torino e Genoa. A Genova è arrivata l’unica presenza contemporanea dall’inizio. Vanoli sta lavorando alla loro coesistenza, ma la fragilità della squadra, soprattutto a centrocampo, ha finora reso poco sostenibili le soluzioni con una mediana a due oppure con l’ivoriano impiegato da mezzala.

Una nuova possibilità potrebbe essere quella di schierare Oulai in regia e Fagioli da mezzala, ruolo che Vanoli ha ribadito essere nelle possibilità dell’ex juventino, con Ndour o Brescianini sull’altro lato. Gli esperimenti potrebbero però essere rinviati a dopo la sosta. Intanto, la Fiorentina si prepara a intervenire proprio a centrocampo nel mercato di gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.