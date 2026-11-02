L'argentino per adesso ha segnato solo in trasferta
Vox Populi: la Fiorentina vivrà ancora tutti gli incubi della passata stagione?
La Gazzetta dello Sport si è soffermata su Franco Mastantuono e Domenico Berardi, i due giocatori che potrebbero decidere Sassuolo-Fiorentina:
Partenza in salita Stasera al Mapei Stadium Mimmo e Franco non s'incroceranno perché occuperanno la stessa fascia, la destra. Tutti e due però partiranno con l'obiettivo di riportare il sorriso sui volti delle rispettive tifoserie, che sperano in un sussulto di inizio novembre. Berardi, fermo a due sole reti nel 2026-27, magari proverà a caricarsi andando a rivedere i suoi numeri contro la Fiorentina, una delle sue vittime preferite: 10 gol e 4 assist in 18 partite, gli ultimi due nella stagione 2022-23, quando fece centro sia all'andata sia al ritorno. Per Mastantuono invece sarà la prima gita in Emilia: il genietto del Real è al primo anno di A e finora ha segnato solo in trasferta. La tripletta al Venezia è stato l'unico acuto nonostante le tante occasioni avute. Franco finora in campionato ha tirato 33 volte, una sproporzione notevole tra tentativi fatti e incisività.
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