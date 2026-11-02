Franco Mastantuono ha parlato nel format My Skills in onda su Dazn. Queste le parole del fantasista viola intervistato da Hernanes:

Non amo molto stare al centro dell'attenzione. Ci sono tanti giovani di grande talento ed è stimolante confrontarsi con loro per conquistare trofei e vincere la classifica marcatori; non ci sono solo io. Per quanto riguarda i videogiochi, invece, mi diverto a sfidare i miei amici. Il mio pensiero quando devo dribblare? Cerco di mettermi nei panni del difensore. Di solito parto largo sulla fascia per accentrarmi e calciare di sinistro, quindi immagino che gli avversari mi aspettino verso l'interno, ed è per questo che mi piazzo più esterno. Quando l'azione accelera, invece, vado d'istinto e scelgo sul momento. Passare dal River al Real? È stato un salto notevole, soprattutto per il cambio di cultura più che per la grandezza del club. Ad ogni modo, il Real mi ha accolto in modo straordinario: trovare campioni che sono anche persone eccezionali ha reso tutto molto più semplice.

La rete del primo gol nasce da una mia giocata tipica: a volte provo a puntare il fondo sul destro. Costringere il difensore a coprire entrambi i lati rende molto più difficile per lui intuire le mie intenzioni. A Madrid mi hanno dato una grande mano a capire quale direzione prendere all'uscita da un dribbling; guardo sempre molto calcio e studio i giocatori che giocano nel mio stesso ruolo per provare a variare sul lato destro. La Serie A? La apprezzo molto perché è un campionato altamente competitivo, in cui ogni formazione è ostica. Sotto l'aspetto fisico e dei contrasti mi ricorda l'Argentina, distaccandosi parecchio dalla Liga spagnola. C'è meno spazio per i dribbling e si punta di più sul possesso palla, ma resta uno spettacolo affascinante. La Fiorentina è un gruppo eccellente: sappiamo di dover sudare molto, ma col tempo sono certo che vivremo una stagione positiva alla fine. Rapporto con Batistuta? Un vero mito. Ho avuto l'opportunità di scambiare due chiacchiere con lui ed è una persona fantastica, che mi ha speso parole splendide sulla Fiorentina. I suoi racconti e la condivisione della sua esperienza qui mi sono stati di grande aiuto. Parliamo di un pezzo di storia.