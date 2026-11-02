Paolo Vanoli sembra orientato a percorrere la strada della continuità a Reggio Emilia, riproponendo gli stessi giocatori che hanno affrontato l’Atalanta giovedì sera al Franchi. Il tecnico della Fiorentina si affiderà a chi gli ha dato più garanzie finora. Nel suo 4-3-3 si rivedrà De Gea tra i pali, mentre in difesa spazio a Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario.

Quest’ultimo resta in vantaggio su Valdepeñas. A centrocampo ancora Ndour mezzala destra, Fagioli vertice basso e Brescianini mezzala sinistra. Secondo quanto filtra dal Viola Park, Oulai ripartirà dalla panchina.

Infine là davanti riecco Mastantuono a supporto di Pellegrino, favorito su Beto, e a sinistra Njie. Si prevede una nuova panchina per Gonçalves, che magari farà il suo ingresso a gara in corso. Lo scrive il Corriere dello Sport.