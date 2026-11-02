L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato così ai microfoni di Lady Radio a proposito del momento della Fiorentina:

La Fiorentina non è mai riuscita a tenera la porta inviolata. Quando parti sempre 2-0 per gli avversari non è semplice. Spero che l'approccio sia quello giusto. Vorrei che la Fiorentina entrasse in campo con le idee chiare su cosa fare. Se stai sempre a pensare a quel che fanno gli altri, parti sempre in svantaggio. Assetto tattico? Spero solo che sia convinto Vanoli. Lui vede da vicino i suoi ragazzi e se si fida di questo gruppo è giusto che continui su questa falsariga. Il tecnico ha elogiato la partita con l'Atalana. Ma io questo grande primo tempo non l'ho visto. Ma se sento dire "Abbiamo fatto una grande partita", io allora mi preoccupo. Sono però perplesso perché ancora non ho visto un'identità di squadra. E da questo laghetto bisogna uscire, altrimenti affoghiamo.