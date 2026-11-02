Brutte notizie per la Juventus, dopo la vittoria contor il Napoli che comunque non ha riacceso gli entusiasmi dei tifosi. E questo perché la sfida con gli azzurri rischia di riempire ancor di più un'infermeria in cui si trovano già giocatori del calibro di Yildiz, Locatelli, Conceicao, Gonzalez e Thuram.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, Spalletti rischia di perdere anche Alajbegovic, Cabal e McKennie a pochi giorni dal match contro la Fiorentina. Se per il bosniaco potrebbe trattarsi solo di un affaticamento, per lo statunitense e il colombiano le cose potrebbero essere più serie. L'ex Shalke ha accusato un problema all'adduttore mentre per il terzino si teme una lesione muscolare.