Le parole di Pioli sulla stagione 2011/12 e su una partita che evidentemente non ricorda più tanto bene
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Stefano Pioli applaude Luis Enrique, campione d'Europa in carica con il Paris Saint-Germain, ma l'ex tecnico viola ha un lapsus relativo ad un precedente in Serie A con lo spagnolo.
Un ricordo difettosoOspite a Sky Calcio Club ieri sera, l'allenatore italiano ha dichiarato: "Luis Enrique mi è sempre piaciuto, me lo ricordo alla Roma. Io allenavo il Bologna, all'andata finì 0-0 e mi fecero i complimenti per averlo incartato".
In realtà all'andata della stagione 2011/2012 in Serie A la Roma vinse 2-0 a Bologna grazie ai goal di Taddei e Osvaldo su assist di Lamela.
Pioli riuscì a frenare Luis Enrique sul pareggio per 1-1 nella gara di ritorno giocata allo Stadio Olimpico, dove Pjanic su punizione rispose al momentaneo vantaggio ospite segnato da Di Vaio su rimessa dal fondo del portiere Gillet.
I precedenti in ChampionsTra Pioli e Luis Enrique ci sono poi altri due precedenti in Champions League nel 2023, quando il PSG vinse 3-0 col Milan grazie ai goal di Mbappé, Kolo Muani e Kang-in Lee. Poi i rossoneri si imposero per 2-1 in rimonta a San Siro: all'iniziale vantaggio segnato dall'ex interista Milan Skriniar con un colpo di testa risposero Leao in rovesciata e Giroud di testa su cross di Theo Hernandez.
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