Stefano Pioli applaude Luis Enrique, campione d'Europa in carica con il Paris Saint-Germain, ma l'ex tecnico viola ha un lapsus relativo ad un precedente in Serie A con lo spagnolo.

Un ricordo difettoso

, l'allenatore italiano ha dichiarato: "Luis Enrique mi è sempre piaciuto, me lo ricordo alla Roma. Io allenavo il Bologna, all'andata finì 0-0 e mi fecero i complimenti per averlo incartato".

In realtà all'andata della stagione 2011/2012 in Serie A la Roma vinse 2-0 a Bologna grazie ai goal di Taddei e Osvaldo su assist di Lamela.

Pioli riuscì a frenare Luis Enrique sul pareggio per 1-1 nella gara di ritorno giocata allo Stadio Olimpico, dove Pjanic su punizione rispose al momentaneo vantaggio ospite segnato da Di Vaio su rimessa dal fondo del portiere Gillet.

I precedenti in Champions

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Tra Pioli e Luis Enrique ci sono poi altri due precedenti in Champions League nel 2023, quando il PSG vinse 3-0 col Milan grazie ai goal di Mbappé, Kolo Muani e Kang-in Lee. Poi i rossoneri si imposero per 2-1 in rimonta a San Siro: all'iniziale vantaggio segnato dall'ex interista Milan Skriniar con un colpo di testa risposero Leao in rovesciata e Giroud di testa su cross di Theo Hernandez.