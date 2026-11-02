Le scelte di Aquilani e Vanoli: ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo e Fiorentina (match valido per la 10ª giornata di Serie A)
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Tre punti separano Sassuolo e Fiorentina in un incrocio di campionato che pesa come un macigno per entrambe le compagini. Lunedì 2 novembre 2026, alle ore 18:30, il Mapei Stadium di Reggio Emilia fa da cornice al posticipo della 10ª giornata di Serie A Enilive. La squadra guidata da Alberto Aquilani scende in campo con la necessità di spezzare una serie negativa di tre sconfitte consecutive, mentre la formazione di Paolo Vanoli va a caccia del successo esterno che varrebbe l'aggancio in classifica proprio a quota neroverde.
Le formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Cande, Doig; Matic, Sulemana, Adzic; Berardi, Laurienté; Esposito. All. Aquilani
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jiménez, Drăgușin, Viery, João Mário; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli
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