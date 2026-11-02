"L'allenatore è fondamentale per costruire qualcosa, conosce il piano del club e sa quel che serve per portarlo a compimento". 

Federico Targetti
Beto

VIDEO - Vanoli: "Da Beto voglio di più. Gonçalves può fare la mezzala"

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Nel pre partita di Sassuolo-Fiorentina, decima giornata di campionato, ha parlato a Sky il direttore tecnico viola Roberto Goretti:

Dire che è una partita importante è banale, anche perché non siamo partiti bene. Dai nuovi ci aspettiamo il desiderio di diventare squadra il prima possibile, potevamo aspettarci delle difficoltà ma vogliamo costruire la nostra identità. In estate Paratici ci ha presentato tre strade ed è stata quella più rischiosa, ma che può risultare alla lunga la migliore per il club.

Vanoli

L'allenatore è fondamentale per costruire qualcosa, conosce il piano del club e sa quel che serve per portarlo a compimento.
Hellas Verona FC v ACF Fiorentina - Serie A

Oulai e Fagioli

Si vedrà con il tempo, deciderà Vanoli capendo se ci può essere l'alchimia giusta. Oulai ha qualità ma non ha mai giocato nei 5 campionati top, ma deve fare tanti passaggi, compreso imparare l'italiano.

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