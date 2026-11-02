Le parole di Roberto Goretti, dt della Fiorentina: fiducia in Vanoli e paragone rispetto alla situazione della scorsa stagione

Matteo Torniai
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Nel pre-gara di Sassuolo-Fiorentina al Mapei Stadium, il direttore tecnico viola Roberto Goretti è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sulla posizione di mister Paolo Vanoli e sulle prospettive della società in questa fase delicata del campionato.

La fiducia nel tecnico come pilastro aziendale

Goretti ha ribadito la centralità della figura dell'allenatore nella pianificazione del club:
La fiducia in un allenatore è determinante se si vuole raggiungere un obiettivo, così come è fondamentale dargli il tempo per lavorare. Rappresenta un mezzo indispensabile per ottenere i risultati. È essenziale che la società e la dirigenza abbiano piena fiducia nel tecnico, esattamente come è fondamentale che l'allenatore conservi entusiasmo, fiducia e motivazione nel lavorare per il club. Se viene a mancare uno di questi due elementi, nascono inevitabilmente i problemi.
FIORENTINA VS ATALANTA

L'analisi della classifica e il confronto con la passata stagione

Incalzato sulla posizione deficitaria occupata in graduatoria prima della sfida contro i neroverdi, il direttore tecnico ha tracciato una netta linea di demarcazione rispetto alle difficoltà della scorsa annata:
Se a inizio stagione mi avessero prospettato questa classifica a questo punto del campionato, avrei pensato a un déjà vu o a una ripetizione dell'anno precedente. Analizzando le cose con lucidità, invece, ti dico che pur a fronte di un avvio insufficiente sul piano dei risultati vedo due contesti quasi agli antipodi. L'anno scorso la squadra era arrivata al termine di un ciclo tecnico lungo sette anni in cui erano stati ottenuti traguardi importanti. Quest'anno, al contrario, siamo soltanto all'inizio di un profondo cambiamento strutturale, che riguarda sia la conduzione del club sia il modello d'insieme che vogliamo costruire.

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