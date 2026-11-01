L'ex allenatore della Fiorentina è tornato a parlare
VIDEO - Vanoli: "Io con lo smoking? Mai. Devo costruire il futuro"
L'ex giocatore ed allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ospite della trasmissione "Sky Calcio Club":
Sto bene, ma in questo momento mi manca allenare. Dopo l'esperienza dell'anno scorso di Firenze ho avuto bisogno di staccare considerando com'è andata, ho pure ricevuto delle proposte negli ultimi mesi ma ho preferito dire di no. Adesso voglio tornare in panchina.
Cosa non è andato in viola
Ho alzato troppo l'asticella, mettendo sotto pressione la squadra e di questo, sicuramente, non c'era bisogno. Credo che i giocatori l'anno precedente siano andati oltre le proprie possibilità, penso a Kean che non aveva mai segnato tanto e ha fatto 25 gol, a De Gea miglior portiere del campionato, a Gosens 9 gol. Quindi sì, overperformance, ma neanche così male da fare poi 4 punti in 10 giornate l'anno dopo.
La Fiorentina attuale
Adesso alla Fiorentina ci sono tanti giocatori forti, hanno cambiato tanto e ci vogliono tempo e pazienza per costruire una squadra vera. Ma la pazienza, purtroppo, in Italia e soprattutto a Firenze spesso non c'è.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Basta parlare di Oulai, Fagioli troppo criticato. Beto deve fare di più"
Esclusive
Vanoli alla Sousa: si fanno le frittate con le uova che si hanno. E quel richiamo agli esterni
News viola
Sassuolo-Fiorentina, i convocati di Vanoli: due assenti e tre Primavera aggregati
Conferenze stampa
Vanoli: "Ranieri e Atta, ecco a che punto è il loro recupero"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti