L'ex allenatore della Fiorentina è tornato a parlare

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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L'ex giocatore ed allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ospite della trasmissione "Sky Calcio Club":

Sto bene, ma in questo momento mi manca allenare. Dopo l'esperienza dell'anno scorso di Firenze ho avuto bisogno di staccare considerando com'è andata, ho pure ricevuto delle proposte negli ultimi mesi ma ho preferito dire di no. Adesso voglio tornare in panchina.

Cosa non è andato in viola

Ho alzato troppo l'asticella, mettendo sotto pressione la squadra e di questo, sicuramente, non c'era bisogno. Credo che i giocatori l'anno precedente siano andati oltre le proprie possibilità, penso a Kean che non aveva mai segnato tanto e ha fatto 25 gol, a De Gea miglior portiere del campionato, a Gosens 9 gol. Quindi sì, overperformance, ma neanche così male da fare poi 4 punti in 10 giornate l'anno dopo.
ACF Fiorentina v Bologna FC 1909 - Serie A

La Fiorentina attuale

Adesso alla Fiorentina ci sono tanti giocatori forti, hanno cambiato tanto e ci vogliono tempo e pazienza per costruire una squadra vera. Ma la pazienza, purtroppo, in Italia e soprattutto a Firenze spesso non c'è.

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