Roberto Pruzzo non risparmia critiche a Fabio Paratici e sulla costruzione della squadra viola

Redazione VN
Beto

VIDEO - Vanoli: "Da Beto voglio di più. Gonçalves può fare la mezzala"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Così Roberto Pruzzo, che ha detto la sua sul momento della Fiorentina ai microfoni di Lady Radio:

Vanoli non ha ancora dato la sensazione di avere le idee chiare sul da farsi né su quale impronta dare al gruppo. Questa sera sarà fondamentale evitare la sconfitta, anche perché su entrambe le panchine la situazione comincia a farsi precaria. È sufficiente dare un'occhiata alla classifica. Squadra? La Fiorentina dispone di ottimi attaccanti, che non hanno nulla da invidiare a molti altri in Serie A. Forse non saranno superiori a tutti, ma ciascuno di loro è chiamato a dare un contributo maggiore. Goncalves? Nasce come trequartista. Se il sistema di gioco non consente di schierarlo in quel ruolo, allora è meglio lasciarlo fuori. Paratici? La situazione mi pare singolare. Gli è andata male prima con Grosso e adesso con Vanoli. A questo punto dà quasi l'impressione che la squadra l'abbia costruita per allenarsela da solo
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti