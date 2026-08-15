"Non è un caso che entrambi, il presidente e il manager, abbiano raccolto applausi scroscianti e vigorose strette di mano prima dell’inizio della partita al Franchi"
VN - Questa è la Fiorentina di Grosso? Presto (non troppo) per dirlo
Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha commentato la partita tra Fiorentina e Benevento. Ecco le sue parole:
Resta ancora tutta da scoprire questa nuova Fiorentina, ma il primo assaggio di stagione contro un Benevento, magari un po’ svagato ma comunque propositivo, regala un Ferragosto con il sorriso e, soprattutto, non mette i bastoni tra le ruote ai piacevoli sogni di mezza estate. Perché il vero grande primo successo della coppia Joseph Commisso-Fabio Paratici è essere riusciti a riaccendere in soli due mesi l’entusiasmo di una piazza che aveva finito la scorsa stagione tra dubbi e umiliazioni di ogni sorta. Spazzata via quasi tutta la squadra della vergogna (anche se ieri in campo al fischio d’inizio i reduci rappresentavano la maggioranza e i gol portano tutti firme «antiche»), il direttore sportivo su mandato del neo presidente viola sta rimodellando il presente e il futuro della società, sia in campo che fuori. Non è un caso che entrambi, il presidente e il manager, abbiano raccolto applausi scroscianti e vigorose strette di mano prima dell’inizio della partita al Franchi. Sono loro i protagonisti, in attesa che si faccia sul serio con impegni più probanti, di questa rinascita viola che dovrà consolidarsi sul campo.
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