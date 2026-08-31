"E la famiglia Commisso? Tanti sono i soldi i spesi anche stavolta, ma una squadra di calcio non si gestisce solo col portafoglio e i proclami"
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Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, ha analizzato il momento complicato della Fiorentina di Grosso. Ecco le sue parole:
Ci sono poi quelli già iscritti al partito dell’esonero immediato, che individuano in Fabio Grosso l’unico responsabile di tanta pochezza, come fosse un neopatentato messo al volante di una Ferrari. Certo il tecnico non è partito col piede giusto, ma se contro la Roma la formazione aveva generato dubbi per il poco coraggio nello schierare i nuovi innesti, col Frosinone ha scelto la formazione che tutti (anche i suoi detrattori) avrebbero mandato in campo. Se dunque al tecnico si può imputare il non aver ancora dato una forma alla propria squadra, dall’altra va detto che non è il massimo vedersi togliere a un giorno dall’inizio del campionato la disponibilità dell’attaccante della nazionale italiana dopo che la stessa società aveva assicurato la sua permanenza. Se a questo si aggiunge il ritardo sull’arrivo degli esterni, ecco che qualche attenuante deve essere concessa. Si odono infine i primi scricchiolii del trono sul quale era stato fatto accomodare Fabio Paratici. E di certo, gli ultimi dieci giorni, tra trattative difficili, Kean e nessuna parola dopo le brutte figure non depongono a suo favore. Ma i conti, nel suo caso, andranno fatti alla fine, a mercato chiuso. E la famiglia Commisso? Tanti sono i soldi i spesi anche stavolta, ma una squadra di calcio non si gestisce solo col portafoglio e i proclami. Serve credibilità per far sì che nel mondo dorato del Viola Park non abbondino solo privilegi, ma ci siano anche doveri. Insomma meglio non cercare il solito capro espiatorio. Piuttosto si rimbocchino le maniche per continuare a lavorare a questa nuova Fiorentina ancora tutta da costruire.
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