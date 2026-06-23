Paratici e il mercato, CorSport: “Così il ds viola ha cambiato modo di lavorare”

La Fiorentina targata Fabio Paratici è pronta a voltare pagina e a cambiare profondamente il proprio modo di operare sul mercato

Redazione VN 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 08:04)

La Fiorentina targata Fabio Paratici è pronta a voltare pagina e a cambiare profondamente il proprio modo di operare sul mercato. Il direttore sportivo, forte della fiducia e dei poteri concessi dal presidente Giuseppe Commisso, ha indicato una strada precisa: costruire una squadra "competitiva e duratura", gettando fin da subito le basi del progetto tecnico.

L'obiettivo è prendere le distanze dalle strategie adottate nelle ultime stagioni, quando a Firenze sono arrivati soprattutto giocatori già affermati e conosciuti nel panorama internazionale. Operazioni come quelle che hanno portato in viola profili esperti e già pronti all'uso rappresentano un modello che il club sembra intenzionato a superare.

La nuova linea punta invece su scouting, programmazione e valorizzazione dei giovani talenti. Una scelta resa necessaria anche da un contesto diverso rispetto al passato: l'assenza dalle coppe europee riduce l'attrattiva del club sul mercato internazionale e impone alla Fiorentina di essere più creativa, arrivando prima della concorrenza sui profili emergenti e costruendo valore attraverso il lavoro di osservazione e sviluppo dei giocatori. Lo scrive il Corriere dello Sport.