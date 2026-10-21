Christ Inao Oulai potrebbe avere una nuova occasione nella sfida contro l'Inter. Dopo aver trovato poco spazio nelle ultime uscite della Fiorentina, il centrocampista ivoriano è al centro delle riflessioni di Paolo Vanoli, intenzionato a intervenire sull'assetto della mediana per dare maggiore solidità alla squadra senza rinunciare alla qualità. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che individua proprio nell'ex Trabzonspor una possibile novità in vista della trasferta di Milano.

Con Fabio Grosso, Oulai aveva collezionato presenze contro Roma, Frosinone e Torino, per un totale di 123 minuti. Con Vanoli, invece, il suo impiego si è ridotto a 45 minuti nella trasferta di Genova, dove era stato schierato da trequartista alle spalle di Beto. Successivamente, il classe 2006 è rimasto in panchina senza entrare contro Venezia, Napoli e Como.

La situazione potrebbe cambiare proprio in vista della gara contro i nerazzurri. Secondo il quotidiano, Vanoli sta valutando due alternative per rinforzare il centrocampo: il 4-3-3, con l'inserimento di un terzo centrocampista, oppure il 4-4-2, mantenendo gli esterni e avanzando Mastantuono nel ruolo di seconda punta.

La prima soluzione potrebbe favorire direttamente Oulai, che andrebbe ad affiancare Fagioli e Ndour. Un assetto che consentirebbe di distribuire meglio i compiti in mezzo al campo e di limitare le difficoltà della Fiorentina nella fase difensiva. I viola hanno infatti incassato 17 gol nelle prime sette partite di campionato, un dato che evidenzia la necessità di trovare maggiore equilibrio.

Il possibile impiego dell'ivoriano rappresenterebbe anche un'opportunità per completare il suo inserimento nei meccanismi di Vanoli. Il centrocampista deve ancora assimilare pienamente i compiti richiesti nelle due fasi di gioco, ma la sfida contro l'Inter potrebbe segnare un nuovo inizio. Al Viola Park, il lavoro riprenderà con un programma mirato proprio a favorire la sua integrazione tattica.