La Fiorentina continua a seguire Johan Bakayoko, esterno belga del Lipsia particolarmente apprezzato dalla dirigenza viola. Il club tedesco, però, mantiene una valutazione importante e chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Un'alternativa decisamente più economica è rappresentata da Matteo Cancellieri della Lazio. Il contratto in scadenza nel giugno 2027 potrebbe favorire la sua partenza e il club biancoceleste sarebbe disposto a trattare sulla base di 6-7 milioni di euro.

Saranno quindi giorni decisivi per le valutazioni di Fabio Paratici, intenzionato a consegnare a Fabio Grosso un esterno offensivo funzionale e di qualità. Al Viola Park si lavora sulle diverse opportunità per completare la rosa prima della chiusura del mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.