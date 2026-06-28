La Nazione si sofferma sulla difesa della Fiorentina. Conferme anche per quanto riguarda le corsie difensive, dove la Fiorentina ha messo nel mirino Juanlu Sanchez del Siviglia. Classe 2003, terzino destro, ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro.
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VIOLA NEWS news viola stampa Non solo Comuzzo, anche Pongracic sul mercato. Nazione: “Chi al suo posto”
La Nazione
Non solo Comuzzo, anche Pongracic sul mercato. Nazione: “Chi al suo posto”
Sono attese valutazioni sia su Pietro Comuzzo sia, soprattutto, su Marin Pongracic, attualmente impegnato al Mondiale con la Croazia
Alexsandro e Okoli—
Al centro della difesa restano invece vive le candidature di Alexsandro e Caleb Okoli. L'arrivo di Viery non dovrebbe infatti rappresentare l'ultimo innesto nel reparto dei centrali.
Comuzzo e Pongracic—
Sono attese valutazioni sia su Pietro Comuzzo sia, soprattutto, su Marin Pongracic, attualmente impegnato al Mondiale con la Croazia.
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