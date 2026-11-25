Cher Ndour è uno dei giocatori più utilizzati da Vanoli: 13 presenze da titolare su 14 partite e terzo per minutaggio.
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Nonostante le prestazioni non sempre convincenti, Cher Ndour continua a rappresentare una presenza costante nella Fiorentina di Paolo Vanoli. I numeri raccontano chiaramente la considerazione che l'allenatore viola nutre nei confronti del centrocampista classe 2004: undici presenze da titolare su dodici in campionato, con l'unica esclusione dal primo minuto arrivata contro il Torino, e altre due in Coppa Italia.
In totale fanno tredici partite da titolare su quattordici disputate dalla Fiorentina nelle due competizioni. Un dato che lo colloca al terzo posto nella graduatoria viola per minutaggio.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, alla base di questo impiego costante ci sarebbe soprattutto la capacità di Ndour di garantire ordine e limitare gli errori, senza però riuscire sempre a incidere sulla manovra. Le sue prestazioni rispecchiano quella ricerca di equilibrio tanto cara a Vanoli: un atteggiamento che trasmette sicurezza all'allenatore, ma che non sempre riesce a convincere l'ambiente viola.
Resta da capire se il tecnico continuerà a puntare con la stessa continuità sul centrocampista anche dopo le difficoltà mostrate a Monza. La fiducia non sembra in discussione, ma Ndour è chiamato a trasformarla in prestazioni più convincenti.
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