"La Champions può essere un obiettivo raggiungibile"
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Nell’intervista concessa a Tuttosport, Cher Ndour ha parlato anche delle ambizioni della Fiorentina e del percorso iniziato con i tanti nuovi acquisti:
“Ho avuto la fortuna di parlare con Rui Costa, che è stato il mio presidente al Benfica: mi ha detto che non conta come inizia ma come finisce. Qui lavoriamo per cercare di costruire qualcosa di bello e duraturo. Abbiamo tutte le condizioni, sta a noi dare il 200% per fare lo step che ci manca. Champions?Lo spererei per la squadra e i tifosi. E se sarò uno degli artefici sarò doppiamente felice. Qui si sta costruendo qualcosa di importante per arrivare a quei livelli, ma serve tempo. Comunque nel calcio mai dire mai”.
Ndour ha poi commentato gli arrivi di Oulai e Mastantuono:
“Il primo ha caratteristiche che mancavano e con Atta ora siamo un centrocampo completo. Di Franco mi ha colpito l’umiltà”.
Infine, un pensiero sull'ex compagno Moise Kean, trasferitosi al Como:
“Sì, eravamo grandi amici, dispiace perché qui ha fatto tanto, magari è andato via con un po' di incomprensioni che ci possono stare durante il mercato, un periodo difficile pieno di tensioni. Moise però ha sempre dato tanto per questa maglia, forse aveva bisogno di altre avventure, gli auguro il meglio”.
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