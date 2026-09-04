Il centrocampista viola a Tuttosport: “Paratici e Grosso mi hanno fatto sentire la loro fiducia, sta a me ripagarla”
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Cher Ndour è uno dei punti fermi della nuova Fiorentina. Il centrocampista, intervistato da Tuttosport, ha raccontato il significato di essere stato indicato dalla società come unico giocatore incedibile durante tutta la sessione di mercato:
“È motivo di orgoglio ma anche una responsabilità. Il direttore Paratici e il mister mi hanno fatto sentire la loro fiducia, sta a me ripagarla. Sono alla mia seconda stagione a Firenze, anche se ho 22 anni tocca a noi ‘vecchi’ essere bravi a integrare i nuovi. Da gruppo bisogna diventare squadra”.
Un passaggio importante anche sul progetto della Fiorentina, profondamente rinnovata durante il mercato. Ndour sottolinea infatti la necessità di trasformare un gruppo con tanti nuovi elementi in una squadra vera e propria.
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