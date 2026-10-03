In vista della trasferta contro il Genoa, Vanoli deve scegliere a chi affidare la corsia sinistra tra Viery e Valdepeñas. La lunga sosta ha permesso al tecnico di osservare entrambi con continuità al Viola Park, valutando due giocatori che sotto la sua gestione si sono distinti in momenti diversi e offrono caratteristiche differenti.

Viery ha dato un contributo importante nella vittoria di Venezia, mettendo al servizio della squadra fisicità, forza nei duelli e capacità di reggere l’urto degli avversari. Valdepeñas, dopo una prestazione poco brillante contro il Pisa in Coppa Italia, si è riscattato nella ripresa contro il Napoli, subentrando dopo i 45 minuti difficili del brasiliano: ha vivacizzato la fascia con velocità e cross, sfiorando anche il gol della vittoria.

La decisione dipenderà sia dal lavoro svolto durante la sosta sia dalle caratteristiche del Genoa, in particolare da chi giocherà sulla destra e dalle contromisure necessarie per limitarlo. Vanoli dovrà quindi scegliere tra la solidità di Viery e le accelerazioni di Valdepeñas, che potrebbero aiutare la Fiorentina a spostare gli equilibri al Ferraris. Lo scrive la Nazione.