L’allarme Oulai è rientrato venerdì sera. Il centrocampista ivoriano, che aveva ottenuto un permesso per motivi familiari non gravi, è tornato al Viola Park e ha svolto una seduta individuale. L’ex Trabzonspor torna così in corsa per una maglia da titolare a Udine, dove Vanoli riproporrà il centrocampo a tre per dare più solidità alla manovra e alla fase difensiva.

Con Ndour quasi certo del posto, il ballottaggio dipende da come Vanoli intende completare la mediana. Se il tecnico confermerà l’idea di schierare insieme Fagioli e Oulai, l’ivoriano si giocherà con Brescianini il ruolo di mezzala sinistra. Se invece Vanoli punterà sulla fisicità dell’ex Atalanta, il dubbio riguarderà la regia, con Fagioli favorito su Oulai. La scelta sarà definita nella riunione di questa mattina.

In attacco Pellegrino resta favorito, ma Beto insidia l’argentino dopo il buon ingresso a Monza, dove ha colpito un palo nel finale. L’ex dell’Udinese potrebbe partire dal primo minuto con Mastantuono e Njie sulle fasce. In difesa, l’infortunio di Viery ha portato alla convocazione di Turnone, centrale classe 2007 e capitano della Primavera. Davanti a De Gea sono attesi Drăgușin e Ranieri al centro, con Jiménez e João Mário sulle corsie. Lo scrive la Nazione.