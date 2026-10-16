La prova di Marassi non ha aiutato Beto a guadagnare terreno nelle gerarchie offensive della Fiorentina. Schierato dal primo minuto da Vanoli, l’ex Everton ha faticato a legare il gioco e a diventare un riferimento per la squadra, pagando ancora una condizione non ottimale e una conoscenza incompleta dei meccanismi offensivi.

Pellegrino, invece, continua a offrire maggiori garanzie nel lavoro spalle alla porta e nella partecipazione alla manovra. I suoi tre gol stagionali sono arrivati tutti di piede, nonostante il gioco aereo sia una delle sue qualità principali. Il duello, comunque, resta aperto. Vanoli stima Beto per la capacità di attaccare la profondità e mettere sotto pressione le difese, ma il portoghese dovrà ritrovare rapidamente brillantezza per giocarsi le proprie carte. Non a caso, come scrive La Nazione, il tecnico viola lo voleva vià ai tempi del Torino, quando si infortunò Duvan Zapata.