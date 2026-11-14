La sosta per le nazionali non porta con sé soltanto opportunità, ma anche qualche rischio da gestire. Paolo Vanoli lo ha imparato durante la precedente pausa del campionato, quando il tempo a disposizione per lavorare con la squadra non ha prodotto esclusivamente benefici. Come racconta La Nazione, il tecnico viola vuole prestare particolare attenzione sia alle condizioni fisiche sia all'aspetto mentale dei giocatori che rientrano dagli impegni internazionali.

Nella precedente sosta, infatti, alcuni calciatori erano tornati al Viola Park con difficoltà di concentrazione. Tra questi Cher Ndour, reduce dal gol da circa settanta metri realizzato con la Nazionale, e Nicolò Fagioli, condizionato da vicende extra campo. Una situazione che aveva portato Vanoli a riflettere sulla gestione dei propri giocatori durante le pause del campionato.

Dopo il successo contro il Sassuolo, l'allenatore aveva spiegato le difficoltà incontrate: «La scorsa sosta ho recuperato alcuni giocatori ma ne ho persi altri».

Stavolta l'approccio sarà differente, con un'attenzione maggiore soprattutto ai più giovani e alle loro reazioni emotive dopo gli impegni con le rispettive nazionali. Vanoli aveva già anticipato la propria intenzione: «Stavolta starò molto più attento: i giovani sono come figli, gli devi dare la carezza e lo schiaffetto».

Un messaggio che racconta anche il lavoro dell'allenatore fuori dal campo: oltre agli aspetti tattici e atletici, la gestione del gruppo passa dalla capacità di comprendere i momenti dei singoli e intervenire nel modo giusto.