Paolo Vanoli ha intensificato il lavoro della Fiorentina durante la sosta. Anche ieri, come mercoledì alla ripresa dopo il pareggio con il Napoli, la squadra ha svolto una doppia seduta al Viola Park, una al mattino e una al pomeriggio.

L’obiettivo è migliorare la condizione generale e la tenuta fisica dei giocatori rimasti a Firenze. Il programma ha incluso una lunga sessione in palestra e, nelle ultime 48 ore, molto lavoro atletico.

Quando è arrivato poche settimane fa, Vanoli non ha trovato una squadra nelle condizioni critiche riscontrate un anno prima. Ha comunque deciso, insieme al suo staff, di sfruttare la sosta per aumentare il lavoro fisico: una scelta che ha sorpreso anche alcuni giocatori al centro sportivo. Lo scrive la Nazione.