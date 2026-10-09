La Fiorentina ripartirà domani alle 15 a Marassi contro il Genoa, con tutta la rosa a disposizione e cinque maglie ancora da assegnare. La sosta ha permesso anche ad Atta e Gonçalves, frenati dalla condizione a fine settembre, di raggiungere il passo dei compagni. Le nazionali hanno restituito diversi giocatori in fiducia, spesso protagonisti di gol o assist, rimettendo in discussione le gerarchie prima di una trasferta indicativa delle ambizioni viola. Fanno eccezione Dragusin, espulso con la Romania, e Pongracic, poco utilizzato dalla Croazia.

La rifinitura di questa mattina servirà a sciogliere i dubbi, a partire dalla fascia sinistra della difesa, dove Valdepeñas è in vantaggio su Viery, ma il confronto resta aperto. A centrocampo continua il dibattito tra i tifosi sull’impiego dal primo minuto di Oulai, che non ha brillato con la propria nazionale. Vanoli sembra però orientato a confermare Fagioli e Ndour, protagonisti rispettivamente con l’Italia maggiore e l’Under 21: qualità in regia e presenza in mezzo al campo rafforzano la loro candidatura.

In attacco resta da valutare Mastantuono, il cui impiego dipenderà dalle energie dopo gli impegni con l’Argentina e il viaggio di ritorno, mentre Gnonto scalpita. Vanoli farà il punto oggi alle 14 in sala stampa. Al centro della trequarti Atta è favorito su Gonçalves, che rappresenta un’altra soluzione per accendere l’attacco; davanti, invece, Pellegrino mantiene un vantaggio su Beto, rientrato al meglio dagli impegni con la Guinea e desideroso di accelerare il proprio inserimento. Lo scrive la Nazione.