Due giocatori si candidano per prendere il suo posto
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Arthur Atta non ha ancora raggiunto il cento per cento della condizione atletica e, senza alcun caso né necessità di forzare il recupero, non dovrebbe partire titolare domani a Genova. Nei primi dieci giorni della lunga sosta, l’ex Udinese ha seguito al Viola Park un programma individuale specifico, saltando anche l’amichevole di domenica 28 contro il Signa: il lavoro sta dando i risultati sperati, ma Vanoli ha sfruttato tempo e risorse disponibili per provare due alternative, Gonçalves e Brescianini. Il portoghese consentirebbe una sostituzione nello stesso ruolo, mentre l’impiego dell’italiano comporterebbe un cambiamento del sistema di gioco.
Gonçalves è il favorito ed è pronto alla prima presenza da titolare, dopo gli undici minuti disputati contro il Torino, i dieci a Venezia e i ventiquattro contro il Napoli in campionato. Come aveva annunciato, il portoghese si è fatto trovare pronto alla ripresa, partecipando a tutte le sedute della sosta: contando la rifinitura odierna prima della partenza per Genova, quindici allenamenti più le due partitelle contro Signa e Primavera di Andreazzoli. Senza mai interrompere il lavoro, è cresciuto progressivamente, compiendo lo scatto decisivo nell’ultima settimana e accelerando da martedì a ieri. Le sue qualità da trequartista alle spalle del centravanti, posizione preferita dall’ex Sporting, permetterebbero a Vanoli di sostituire Atta senza modificare i movimenti della squadra nelle due fasi.
Brescianini rappresenta l’altra soluzione per sostituire Atta. Riscattato a giugno per dieci milioni, sembrava destinato a lasciare Firenze come Fabbian, ma è rimasto e si è ritagliato spazio soprattutto con Grosso, trovandone meno con Vanoli. Il tecnico lo ha comunque provato in vista di Marassi, valutando il passaggio dal 4-2-3-1, utilizzato nelle prime due partite della sua gestione, al 4-3-3, con Brescianini accanto a Fagioli regista e Ndour. La decisione definitiva arriverà dopo la rifinitura di questa mattina: Vanoli sa di poter contare su due alternative all’altezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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