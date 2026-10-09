Franco Mastantuono è tornato ieri ad allenarsi al Viola Park dopo quasi venti giorni in Sudamerica, accolto con particolare affetto da Vanoli, staff, dirigenti e compagni. I nazionali hanno cominciato a rientrare da sabato scorso, con Beto, ma l’argentino ha conquistato rapidamente il gruppo soprattutto per umiltà, disponibilità e capacità di mettersi al servizio della squadra, sorprendendo positivamente il tecnico. Durante gli impegni con l’Argentina ha segnato contro il Burkina Faso e partecipato, seppure per pochi minuti, alla partita d’addio di Messi all’Albiceleste.

L’attaccante classe 2007, arrivato dal Real Madrid, ha costruito un legame fortissimo con Firenze fin dall’accoglienza di centinaia di tifosi a Peretola, due mesi fa. Un entusiasmo mai scomparso, nemmeno durante le pesanti e inattese sconfitte iniziali, e poi riacceso dalla tripletta contro il Venezia. Dopo quella prestazione Mastantuono ha dichiarato che il premio di migliore in campo avrebbe dovuto vincerlo Fagioli, un gesto che ha ulteriormente conquistato Vanoli e l’ambiente viola, oltre al valore dei suoi gol.

Nel ritrovare Vanoli durante l’allenamento di giovedì, penultimo prima della trasferta, Mastantuono si è detto pronto a giocare domani a Marassi: le fatiche fisiche e mentali riguardano soprattutto il viaggio, avendo disputato complessivamente novanta minuti in tre presenze e continuato ad allenarsi bene. Ha preso il primo volo disponibile per essere in Italia già mercoledì sera, poco più di ventiquattr’ore dopo Argentina-Benin. Vanoli lo ha coinvolto in gruppo per gran parte della seduta, adattandone l’intensità, e deciderà dopo la rifinitura odierna: l’orientamento resta quello di schierarlo dall’inizio, sostenuto dall’entusiasmo e dalla disponibilità dell’argentino. Lo scrive il Corriere dello Sport.