La trasferta contro il Genoa rappresenterà un nuovo inizio per la Fiorentina di Vanoli, con il principale dubbio legato ad Arthur Atta, frenato da diversi problemi fisici dall’arrivo a Firenze e ancora lontano dalla migliore condizione. La buona notizia è la crescita di Pedro Gonçalves, mai titolare finora perché arrivato dopo un periodo di inattività allo Sporting: la sua personalità e le sue qualità possono aiutare una squadra ancora alla ricerca della propria identità.

Tra Venezia e Napoli, Vanoli ha effettuato un solo cambio nella formazione iniziale, alternando Beto Betuncal e Mateo Pellegrino. Ora dovrà definire le gerarchie in diversi ruoli, potendo contare su abbondanza in ogni reparto ma senza l’impegno europeo che caratterizzava la scorsa stagione. L’obiettivo è trovare continuità e, allo stesso tempo, sfruttare le diverse possibilità offerte da una rosa ampia.

Il primo nodo riguarda il modulo: 4-2-3-1 o 4-3-3. Vanoli sta lavorando soprattutto sul primo, senza escludere il secondo, con scelte che dipenderanno dagli avversari, dai momenti e dalla condizione dei giocatori. A centrocampo gli intoccabili sono Nicolò Fagioli e Cher Ndour, entrambi reduci dagli impegni con le nazionali: in caso di assenza di Atta, Marco Brescianini e Christ Inao Oulai si candidano a completare il terzetto in mediana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.