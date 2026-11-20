Paolo Vanoli ripartirà ancora dal 4-2-3-1, il sistema di gioco che nelle ultime settimane ha permesso alla Fiorentina di compiere uno step in avanti. Ancora la quadra definitiva sembra lontana in casa viola, ma il tecnico ex Torino vuole dare continuità a questa soluzione. Il ballottaggio chiave, in vista di Monza, sarà tra Oulai e Fagioli. Come contro la Juventus, l'ivoriano sembra favorito, viste anche il momento difficile che sta vivendo il centrocampista azzurro. Lo riporta La Nazione

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