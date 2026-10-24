Vanoli non sembra intenzionato a tornare alla difesa a tre, almeno per la trasferta contro l’Inter. Il tecnico vuole insistere sui principi tattici introdotti dal suo ritorno, convinto che la continuità nel lavoro possa aiutare la Fiorentina a superare una crisi che riguarda soprattutto i risultati.

La sfida alla capolista impone però maggiore attenzione: i nerazzurri hanno il miglior attacco del campionato, con 21 gol segnati, mentre i viola ne hanno già subiti 17. Un’altra sconfitta sarebbe la terza consecutiva, eguagliando la serie negativa di inizio stagione costata la panchina a Grosso.

Vanoli apporterà quindi alcuni correttivi senza stravolgere l’identità della squadra. L’obiettivo è trovare maggiore equilibrio, conservando la capacità di creare occasioni mostrata contro il Como ma riducendo la vulnerabilità difensiva che ha portato a incassare tre reti. Lo scrive La Nazione.