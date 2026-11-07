La Fiorentina prepara la sfida con la Juventus con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria di Reggio Emilia. Il dubbio principale riguarda Luca Ranieri, che non gioca dal 10 ottobre a Genova e ieri ha svolto soltanto una parte dell’allenamento con i compagni. Vanoli deciderà se convocare il difensore dopo la rifinitura di oggi, in programma al termine della conferenza stampa delle 12.30. Il suo recupero darebbe al tecnico un’alternativa in un reparto ancora alle prese con diverse assenze.

Arthur Atta va invece verso il sesto forfait consecutivo. Il centrocampista è tornato a lavorare sul campo dopo settimane di recupero in palestra, ma si allena ancora individualmente e difficilmente sarà a disposizione contro i bianconeri. Lavoro a parte anche per Marin Pongracic e Fabiano Parisi. Il centrale croato punta a rientrare entro fine novembre, mentre il terzino potrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo a dicembre.

Sul piano tattico, Vanoli è orientato a confermare per la terza partita di fila il 4-3-3 e a riproporre l’undici di partenza scelto contro Atalanta e Sassuolo. Al Franchi, che va verso il tutto esaurito con gli ultimi biglietti ancora in vendita, i viola cercheranno di dare seguito al successo di Reggio Emilia contro la rivale di sempre. Lo scrive la Nazione.