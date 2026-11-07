João Mário si è ripreso un posto da titolare nella Fiorentina e domani sera ritroverà la Juventus, che in estate lo ha lasciato partire dopo una stagione con poche soddisfazioni, trascorsa per metà al Bologna. Il portoghese è arrivato a Firenze con la formula del prestito oneroso da 1,8 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni. La società viola deciderà a fine stagione se acquistarlo a titolo definitivo.

Dopo un avvio incoraggiante, con l’arrivo di Paolo Vanoli il portoghese era scivolato indietro nelle gerarchie. Ha giocato in Coppa Italia contro il Pisa, ma per il resto ha collezionato soprattutto panchine, superato a destra anche da Dodô. La dedizione mostrata in allenamento gli ha però aperto una nuova opportunità sulla sinistra, dove il tecnico cercava ancora un titolare.

João Mário ha sfruttato l’occasione con una buona prova contro l’Atalanta, contribuendo al pareggio, e ha mantenuto il posto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, dove ha sofferto di più. Contro la Juventus è atteso alla terza presenza consecutiva dal primo minuto. Per lui sarà l’occasione per far ricredere i bianconeri e, soprattutto, convincere la Fiorentina a investire i 9,5 milioni del riscatto. Lo scrive la Nazione.