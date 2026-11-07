Paolo Vanoli dovrebbe confermare quasi in blocco la Fiorentina che ha vinto lunedì sera sul campo del Sassuolo. L’unico dubbio in vista della Juventus riguarda il centrocampo, dove Oulai insidia Fagioli, apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Per il classe 2001, cresciuto nel vivaio bianconero e ancora molto legato alla Juve, è un periodo complicato tra prestazioni sottotono e voci extracampo. Nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una foto accompagnata dai nomi delle tre scimmie dell’iconografia giapponese, «Mizaru, Kikazaru, Iwazaru», associate al motto «Non vedo, non sento, non parlo».

Vanoli scioglierà i dubbi in giornata e alle 12.30 parlerà nella conferenza stampa della vigilia al Wind Media Center. Resta da capire se Luca Ranieri potrà tornare almeno in panchina. Il difensore è fermo da quasi un mese per un problema al piede e ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. Arthur Atta e Marin Pongracic restano indisponibili e il loro rientro è atteso dopo la sosta.

Per il resto si va verso la conferma del 4-3-3, con capitan De Gea in porta, João Mário a sinistra, Viery e Drăgușin al centro e Jiménez a destra. Ndour e Brescianini dovrebbero affiancare uno tra Oulai e Fagioli, mentre in attacco Mastantuono partirà da destra, Njie da sinistra e Pellegrino agirà da centravanti. Tutti e tre sono andati a segno a Reggio Emilia. Lo scrive il Corriere dello Sport.