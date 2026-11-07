In estate c'è stata più che una strizzata d'occhio, ora c'è la voglia di sgambetto per la sfida all'Artemio Franchi di domani sera. C'è stato un momento in cui lo scorso luglio Mateo Pellegrino è finito nel mirino della Juventus, con la trattativa per Kolo Muani che era in stallo e Luciano Spalletti che stava aspettando rinforzi per l'attacco e il nuovo dirigente Giovanni Carnevali al lavoro per sistemare il reparto.

L'obiettivo primario dei bianconeri è sempre stato il francese ex Psg, ma non era escluso nemmeno un doppio colpo ed è per questo che l'argentino del Parma era diventato più di un'idea anche per i bianconeri.

Alla fine è arrivato invece alla Fiorentina che ha affondato il colpo in modo decisivo per portarlo in riva all'Arno, versando per lui 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus alla società emiliana. Adesso in città tutti sognano una sua rete, la seconda consecutiva dopo quella segnata al Sassuolo in trasferta lunedì scorso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.