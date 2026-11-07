Beto, Arthur Atta e David De Gea sono tre giocatori della Fiorentina che la Juventus ha seguito sul mercato. Per Beto, ancora alla ricerca del primo gol in viola, i tentativi sono stati due. Tra l’autunno e l’inverno del 2024 i bianconeri hanno lavorato a un prestito, ma l’Everton voleva un diritto di riscatto che gli consentisse di evitare una minusvalenza rispetto ai 30 milioni versati all’Udinese. I contatti sono ripresi a gennaio 2026, quando Spalletti avrebbe accolto volentieri l’attaccante, ma la Juve ha rinunciato a stanziare un budget extra per un centravanti che sarebbe partito come alternativa.

Anche l’interesse per Atta risale al 2024. La Juventus aveva individuato nel centrocampista francese un giocatore di prospettiva e aveva provato a convincere l’Udinese ad abbassare la valutazione e a rivedere le condizioni di partenza. I friulani, convinti del potenziale del giocatore, sono rimasti fermi sulle proprie richieste. La trattativa si è così arenata e Atta è passato alla Fiorentina la scorsa estate.

La Juventus ha valutato anche De Gea, sia come possibile titolare sia come alternativa di esperienza per una squadra impegnata su più fronti. La Fiorentina, che ha puntato sullo spagnolo e gli ha rinnovato il contratto, ha chiuso alla sua partenza. L’interesse bianconero è rimasto allo stadio delle indiscrezioni e, secondo il testo, la pista juventina non dovrebbe riaprirsi a gennaio. Lo scrive la Nazione.