Nell’era Commisso Fiorentina e Juventus hanno chiuso nove operazioni di mercato per un valore potenziale superiore a 220 milioni di euro, tra bonus e diritti di riscatto. I bianconeri hanno messo sul piatto fino a 173 milioni per Chiesa, Vlahovic e Nico González. Chiesa ha avuto un buon impatto e ha vinto due Coppe Italia, ma gli infortuni ne hanno condizionato il percorso. Vlahovic, costato circa 80 milioni, ha alternato gol e buoni periodi a fasi più difficili, mentre Nico González è stato frenato da problemi fisici e discontinuità.

La Fiorentina ha concluso sei operazioni in direzione opposta, per un valore potenziale di 51,8 milioni. L’affare più redditizio è stato quello di Moise Kean, arrivato nell’estate 2024 per 13 milioni più bonus e poi ceduto al Como per 40 dopo essersi rilanciato in viola ed essere tornato protagonista in Nazionale. Mandragora è diventato un riferimento a centrocampo e Fagioli, pur tra alti e bassi, resta una risorsa tecnica. Arthur e Rugani hanno chiuso la loro esperienza senza essere riscattati, mentre per João Mário, arrivato la scorsa estate, il bilancio è ancora aperto.

Alla vigilia della sfida del Franchi, il bilancio economico degli scambi premia soprattutto la Fiorentina. Il club viola ha incassato cifre importanti per tre dei suoi migliori giocatori e ha trovato a Torino occasioni per rinforzarsi, a partire da Kean. La Juventus, invece, ha sostenuto gli investimenti più pesanti, con un rendimento complessivo inferiore alle aspettative. Lo scrive la Nazione.