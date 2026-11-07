Tutti gli affari tra Fiorentina e Juventus degl'ultimi anni

Redazione VN
Vanoli Spalletti

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Nell’era Commisso Fiorentina e Juventus hanno chiuso nove operazioni di mercato per un valore potenziale superiore a 220 milioni di euro, tra bonus e diritti di riscatto. I bianconeri hanno messo sul piatto fino a 173 milioni per Chiesa, Vlahovic e Nico González. Chiesa ha avuto un buon impatto e ha vinto due Coppe Italia, ma gli infortuni ne hanno condizionato il percorso. Vlahovic, costato circa 80 milioni, ha alternato gol e buoni periodi a fasi più difficili, mentre Nico González è stato frenato da problemi fisici e discontinuità.

La Fiorentina ha concluso sei operazioni in direzione opposta, per un valore potenziale di 51,8 milioni. L’affare più redditizio è stato quello di Moise Kean, arrivato nell’estate 2024 per 13 milioni più bonus e poi ceduto al Como per 40 dopo essersi rilanciato in viola ed essere tornato protagonista in Nazionale. Mandragora è diventato un riferimento a centrocampo e Fagioli, pur tra alti e bassi, resta una risorsa tecnica. Arthur e Rugani hanno chiuso la loro esperienza senza essere riscattati, mentre per João Mário, arrivato la scorsa estate, il bilancio è ancora aperto.

Commisso

Alla vigilia della sfida del Franchi, il bilancio economico degli scambi premia soprattutto la Fiorentina. Il club viola ha incassato cifre importanti per tre dei suoi migliori giocatori e ha trovato a Torino occasioni per rinforzarsi, a partire da Kean. La Juventus, invece, ha sostenuto gli investimenti più pesanti, con un rendimento complessivo inferiore alle aspettative. Lo scrive la Nazione.

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